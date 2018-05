"Finde deinen Style" – So heißt das neue Buch von dem modischen Pärchen Manuel Cortez (38) und Miyabi Kawai (44)! Und so lautet auch ihr Motto: Die beiden Fashionexperten haben jetzt all ihre Tipps und Tricks, wie man sich richtig kleidet und in seinem Körper wohlfühlt, in einem Ratgeber festgehalten. Und der kommt richtig gut an: Denn das Buch der beiden Modestars steht aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste!

Stylist und Schauspieler Manuel wird auf seiner Instagram-Seite aktuell ganz emotional. In seinem Post ist ein Screenshot der offiziellen Büchercharts zu sehen, mit dem Werk des Schrankalarm-Stars mittendrin. Er schreibt begeistert: "Es ist der absolute Wahnsinn! Ich freue mich so! Nächste Woche steigen wir mit unserem ersten Buch direkt auf Platz zehn der Spiegel-Bestsellerliste ein." Da der 38-Jährige weiß, dass er diesen Erfolg seinen Fans zu verdanken hat, widmet er ihnen rührende Worte: "Danke an euch, die uns unterstützen und helfen, dass die Philosophie sich verbreitet und möglichst viele Menschen erreicht."

Auch Freundin und Co-Autorin Miyabi freut sich über den Erfolg. Promiflash verriet sie im Interview beim Bunte New Faces Award, wie stolz sie und Manuel auf ihr gemeinsames Werk sind: "Es ist richtig unser Baby." Wer die beiden live erleben und Stylingtipps von ihnen bekommen will, darf sich freuen – denn wie Manuel im selben Gespräch verkündete, werden er und seine Beauty auf Lesereise gehen!

Matthias Nareyek/Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez beim Bunte New Faces Award 2017 in Berlin

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for Wolfskin TECH LAB Miyabi Kawai und Manuel Cortez 2018

Anzeige

WENN.com Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de