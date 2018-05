Für den Tanzerfolg gehen sie über's Limit hinaus! Am Freitagabend legte Judith Williams (45) mit Profitänzer Erich Klann (31) in der Viertelfinalshow von Let's Dance eine Hammer-Performance hin! Mit ihrem Jive zu "Proud Mary" von Tina Turner (78) ergatterte das Duo ganze 28 Jury-Punkte! Für diesen superschnellen Tanz – der vor allem viel Fußakrobatik und Ausdauer erfordert – hat das Duo seine bislang wohl härteste Trainingswoche eingelegt! Judith und Erich erzählen Promiflash von den kräftezehrenden Sporteinheiten!

Die beiden wollen so kurz vor dem Finale alles geben – und versuchen, die Schwierigkeitsgrade ihrer Tänze stetig zu steigern. Erich macht der Investorin dafür Mut. "Man traut sich selber ja nicht das zu, was dein Lehrer in dir sieht, und das zeichnet einen tollen Lehrer aus", lobt Judith die Bemühungen des 31-Jährigen, sie zur ultimativen Dancing-Queen zu pushen. Der setzte beim anspruchsvollen Jive vom Freitag auf ein hartes Konditionstraining: "Er hat mich so getriezt mit Gewichten und dieses und jenes und joggen. Ich hasse joggen", offenbart die Brünette scherzhaft im Promiflash-Interview.

Doch dieses enorme Work-out hat sich wirklich gelohnt, wie beide finden. Vor allem Erich ist von Judiths Leistung begeistert – so sehr, dass er im Nachhinein denkt, er hätte seine neue Tanzfreundin vielleicht besser bei ihrem verhassten Lauftraining begleiten sollen.

Florian Ebener / Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei ihrem "Let's Dance"-Auftritt in der zehnten Show

Florian Ebener / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei der 10. Folge von "Let's Dance" 2018

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

