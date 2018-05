Bei Germany's next Topmodel herrschte am vergangenen Donnerstagabend Hochspannung. Im Finale der Show ließ sich Heidi Klum (44) bis zum Schluss Zeit, bevor sie Toni (18) zur Siegerin kürte. Aber wie involviert waren die anderen beiden Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) in den Prozess? Hat die Modelmama die Entscheidung etwa alleine getroffen? “Das tut sie immer. Wir beraten sie und manchmal belabern wir sie auch so lange, bis sie es nicht mehr hören kann", gestand Michael im Promiflash-Interview direkt nach der Sendung.



