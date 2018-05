Bei der himmlischen Familie ging es streng zu! Jessicas Debütrolle in der kultigen Nineties-Show war die aufsässige Pastorentochter Mary Camden. Die niedliche Serie rund um die beliebte Vorzeigefamilie lief elf Jahre lang im TV. Jetzt wurde enthüllt, dass das Setleben für die Darsteller aber überhaupt nicht so perfekt und harmonisch ablief, wie es in der Serie den Anschein gemacht hatte: Es gab strenge Vorschriften hinter den Kulissen und Jessica rebellierte dagegen!

Wie sie E!News in einem Interview berichtete, gab es passend zu den religiösen Charakteren viele strikte Regeln für alle Schauspieler: Sie durften nicht einmal ihre Frisur ändern! Das ließ sich die Frau von Justin Timberlake (37) damals aber nicht gefallen: "Ich habe meine Haare schneiden lassen und bekam eine Menge Ärger dafür. Ich musste mich bei allen dafür entschuldigen. Ich musste mich sowieso die ganze Zeit nur für alles entschuldigen." Das Model schob diesen Akt der Rebellion auf ihr junges Alter – sie hätte wenigstens einmal die Regeln brechen wollen. Dabei seien sie und ihre Kollegen damals superbrav gewesen am Set, scherzte sie: "Wir waren wie Engel, waren wir wirklich."

Eine andere Aktion hingegen war weniger engelsgleich: Mit 17 ließ sich die Mutter vom kleinen Silas (3) für das Männermagazin Gear ablichten. Als die nicht wirklich konservativen Fotos veröffentlicht wurden, war ihr gesamtes Filmteam geschockt: "Keiner wusste, ob er mir noch in die Augen schauen kann." Wegen dieser vermeintlich "unchristlichen Tat" wurde Jessica in der sechsten Staffel aus dem Drehbuch der Show rausgeschrieben und hatte danach nur noch spärliche Auftritte bei "Eine himmlische Familie".

Brenda Chase / Freier Fotograf Der "Eine himmlische Familie"-Cast in LA, 1999

Matt Winkelmeyer/ Getty Images Jessica Biel bei den Critics' Choice Awards 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

