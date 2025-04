Jessica Biel fuhr am Set das Auto ihrer Eltern zu Schrott

Jessica Biel (43), bekannt aus der Serie "Eine himmlische Familie", hat nun einen peinlichen Moment aus ihrer Jugend am Set der Erfolgsserie ausgeplaudert. Im Podcast "Catching Up with the Camdens", der von ihren ehemaligen Kollegen Beverley Mitchell (44), David Gallagher (40) und Mackenzie Rosman (35) moderiert wird, erinnerte sich die Schauspielerin an eine Situation, die für sie und ihre Umgebung alles andere als glimpflich verlief. Mit ihrem Lernführerschein brachte sie damals das Auto ihrer Eltern, einen Subaru, auf das Gelände der Serie – und verursachte damit ein ziemliches Chaos. "Ich habe die Kupplung durchrutschen lassen und bin rückwärts in Mackenzies Schul-Trailer gefahren", erzählte Jessica. Dabei wurde nicht nur der Trailer beschädigt, sondern auch ein Computer zerstört – zudem wäre ihr Bruder Justin Biel beinahe Opfer des Unfalls geworden.

Die Anekdote löste bei ihren ehemaligen Co-Stars sowohl Gelächter als auch Verständnis aus. Beverley, mit der Jessica kürzlich eine Modenschau besuchte, weiß noch, wie erschrocken die Schauspielerin damals war: "Ich erinnere mich, dass du schreiend ins Studio gelaufen bist, weil wir gerade drehten. Du warst so erschüttert. Und ich dachte nur: 'Was ist passiert?'" Die damaligen schwierigen Wetterbedingungen wurden dabei ebenfalls thematisiert: "Es hat geregnet, es war dunkel", verteidigte Beverley ihre Kollegin. Jessica selbst sieht den Vorfall mittlerweile gelassen: "Ich wusste, dass das irgendwann zur Sprache kommen würde", sagte sie lachend.

"Eine himmlische Familie" wurde von 1996 bis 2007 ausgestrahlt und war nicht nur Jessicas Sprungbrett, sondern auch ein Ort, an dem sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten entwickeln konnte. Rückblickend schwärmte sie von der familiären und unterstützenden Atmosphäre am Set, die es ihr erlaubte, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Der Serienhit, der von den Erlebnissen der Familie Camden erzählt, war mit elf Staffeln eine der langlebigsten Produktionen auf dem Sender WB.

Instagram / beverleymitchell Beverley Mitchell und Jessica Biel, 2017

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Die Hauptcharaktere von "Eine himmlische Familie"

