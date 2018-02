Je früher, desto besser: Wie Billboard berichtete, sprach Jessica Biel bei der "MAKERS"-Konferenz in Los Angeles in der vergangenen Woche darüber, wie sie selbst und ihr Ehemann versuchen würden, Silas so zu erziehen, dass er sich wohl in seiner Haut fühlt. Er solle seinen eigenen Körper verstehen. Auch schon in jungen Jahren gehöre daher die Sexualaufklärung dazu. "Wir verwenden Fachbegriffe... Wir duschen zusammen und sagen 'Das ist, was ich habe. Das ist, was du hast.' Wir reden einfach darüber. Ich weiß, dass das sehr früh ist. Aber ich glaube, wenn man so früh startet, dann entwickelt er keine Scham!", verriet die schöne Schauspielerin.