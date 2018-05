Was für ein niedlicher Anblick! Erst im April war Khloe Kardashian (33) zum ersten Mal Mutter einer kleinen Tochter geworden. True Thompson war mitten im üblen Fremdgehskandal ihres Papas Tristan Thompson (27) zur Welt gekommen. Seit der Geburt hatte ihre berühmte Mama ihre Fans mit seltenen Bildern und Videos der Kleinen im Netz beglückt – jetzt postete die Unternehmerin das allererste richtige Selfie mit ihrem Nachwuchs!

Sie schläft wie ein kleiner Engel! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Khloe nun den süßen Schnappschuss mit ihrem Töchterchen. Seelenruhig schlummert True im Arm ihrer Mutter, während die glücklich in die Kamera blickt. Dazu schrieb die Jeansdesignerin: "Muttis kleine Liebe!" Für die Fans der Neu-Mama ist dieses Foto ein echtes Spektakel: Innerhalb weniger Minuten schenken sie der Aufnahme über 400.000 Likes und kommentieren fleißig. "Wunderschön!", "So eine schöne Mama und so ein schönes Baby!" und "Absolut hinreißend!", freuen sich Khloes Follwer.

Während Khloe mit ihrem Selfie und den wenigen Aufnahmen ihres Mini-Me für Entzücken sorgte, ließ der frisch gebackene Vater nach dem Willkommen seiner Tochter noch kein Wort verlauten. Auch von einem liebevollen Foto mit seiner Prinzessin fehlt bisher jede Spur.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Cindy Ord / Getty Images Khloe Kardashian bei einem Event in New York City

Jason Miller/Getty Images Tristan Thompson, Basketballstar

