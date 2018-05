Ist sie etwa wieder in festen Händen? Die schöne Schlagersängerin Michelle (46) ist bereits seit 24 Jahren dick im Show-Geschäft! Neben zahlreichen Auftritten trat sie 2001 beim Eurovision Songcontest für Deutschland an und 2015 und 2016 nahm sie neben Poptitan Dieter Bohlen (64) einen Jurorenplatz bei Deutschland sucht den Superstar ein. Bei dieser steilen Karriere fehlt der blonden Beauty eigentlich nur noch der starke Mann an ihrer Seite. Hat sie den etwa in Karsten Walter gefunden? Mit einem verräterischen Kommentar auf Social Media rührt Michelle jetzt kräftig die Gerüchtetrommel.

Mit seiner 2014 gegründeten Schlager-Boyband Feuerherz lässt Karsten die Herzen aller Frauen höher schlagen. Etwa auch das von der 46-jährigen Musikerin? Darauf deuten zumindest ihre Kommentare unter seinen Instagram-Pics hin. Unter einen Schnappschuss des 25-jährigen Hotties schrieb sie: "Mein Herz" und versah die Zeilen sogar mit einem passenden Emoji. Auch zum Release-Day der neuen Platte gratuliert die sie dem Jungspund. "Viel Glück, mein Schatz", wünschte sie im Kommentarfeld. Auch hier durfte natürlich ein Herzchen nicht fehlen.

Glaubt ihr, dass die beiden sich trotz des Altersunterschiedes von elf Jahren daten? Offiziell bestätigt wurde bisher nichts. Aber Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, hüllt sich gerne mal in Schweigen, wenn es um ihr Leben abseits der Bühne geht. Es bleibt also abzuwarten.

Instagram / karstenwalterofficial Feuerherz, Schlager-Boyband

Andreas Rentz/Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurorin Michelle

