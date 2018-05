Musikalisches Duell der Lombardis: Mit neuem Style und mit der Power-Ballade "Genau Hier" feierte Sarah (25) nach zwei Jahren Pause ihr musikalisches Comeback im April. Noch-Ehemann Pietro (25) läutete erst vor einer Woche den Sommer ein. Mit "Phänomenal" will er an die "Señorita"-Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen. Sarahs ruhigere und emotionale Nummer oder Pietros Gute-Laune-Track: Welcher Song kommt bei den Promiflash-Lesern besser an? Für 6.545 Umfrageteilnehmer ist der 25-Jährige der Favorit, denn Pie konnte sich 60,6 Prozent der Stimmen sichern.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de