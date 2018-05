Kämpfen Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) jetzt um die bessere Chartposition? Nachdem die beiden DSDS-Stars in den vergangenen Monaten vor allem mit ihrer Trennung Schlagzeilen machten, könnte jetzt wieder ihre Karriere im Fokus der Berichterstattung stehen. So veröffentlichte Sarah vor einigen Wochen ihre neue Single "Genau hier" und Pietro brachte jetzt seinen brandaktuellen Song "Phänomenal" heraus. Doch welcher Sound kommt bei den Fans besser an?

In den vergangenen Jahren machte das einstige Liebespaar vor allem zusammen Musik und baute sich so eine gemeinsame Fanbase auf. Doch nun gehen die beiden nicht nur privat getrennte Wege, sondern jeder für sich feilt an seiner individuellen Karriere. Pietro landete 2017 mit dem Track "Señorita", den er zusammen mit Kay One (33) produziert hatte, einen verspäteten Sommerhit. Sein neuer Song "Phänomenal" knüpft rein musikalisch an die erfolgreichen Gute-Laune-Vibes an. Sarah entschied sich hingegen für einen kompletten Neuanfang: Mit deutschen Texten und einem reiferen Umstyling wagte die junge Mama einen radikalen Imagewandel.

In den Hitparaden scheinen jedenfalls beide Stile hervorragend anzukommen: Nachdem Sarah sich vor wenigen Wochen den ersten Platz der iTunes-Downloads-Charts sichern konnte, klettert nun auch Pietro auf die Poleposition. Doch welcher Song begeistert euch mehr? Stimmt im Voting ab!

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

RTL II Pietro Lombardi beim Musikdreh auf Mallorca

Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah und Pietro Lombardi beim Kinderhospiz Charity Summer Event in Groß-Gerau

