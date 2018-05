Bereits die elfte Staffel des beliebten RTL-Formats Let's Dance flimmert zurzeit jeden Freitagabend über die deutschen Mattscheiben. In der Show kämpfen die deutschen Promis an der Seite ihrer Profipartner nicht nur um den Titel des "Dancing Stars 2018", sondern auch um eine gute Bewertung durch die Jury um Jorge Gonzalez (50), Motsi Mabuse (37) und Joachim Llambi (53). Vor allem Letzterer ist bekannt für seine hohen Ansprüche und die dadurch oftmals eher mickrig ausfallenden Punktezahlen. Jetzt diskutiert der Halbspanier aber ausnahmsweise mal nicht über die Leistung auf dem Parkett, sondern um eine Immobilie: Llambi befindet sich in einem privaten Rechtsstreit.

Die Empörung ist groß bei dem ehemaligen Turniertänzer! Wie Bild berichtete, erwarb der 53-Jährige gemeinsam mit seiner Frau ein Haus im noblen Düsseldorfer Zooviertel. Den Kaufpreis von stolzen 1,6 Millionen Euro hatte er zuvor auf 940.000 Euro runtergehandelt, wollte dafür die Renovierungsarbeiten selbst vornehmen. Allerdings hatte der Makler bei den Angaben zur Fläche des Anwesens wohl geschummelt: 31 Quadratmeter mehr wurden dem Duisburger TV-Star vor der Vertragsunterzeichnung versprochen. Jetzt fordert Llambi Schadensersatz. Am 28. Juni wird ein Richter entscheiden, wie es weitergeht.

Seine Arbeit als Boss bei "Let's Dance" trübt die ganze Angelegenheit keinesfalls. Neben Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (45), Model Barbara Meier (31) und Schauspielerin Julia Dietze (37) konnte Moderator Ingolf Lück (60) als Hahn im Korb das begehrte Ticket ins anstehende Halbfinale ergattern. Die finale Sendung rückt also immer näher – danach hat Llambi dann ganz viel Zeit für sein Wohnprojekt.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener / Getty Images Joachim Llambi, Juror bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Joachim Llambi bei der Fashionshow von Thomas Rath in Düsseldorf

