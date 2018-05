Große Überraschung bei Let's Dance! Am Freitagabend wagten sich die Promis ein weiteres Mal auf das TV-Parkett. Für GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) und Profi Christian Polanc (39) stand eine Rumba auf der Tagesordnung – doch was nach dem Tanz passierte, war kaum zu glauben: Joachim Llambi (53) verwehrte der Schauspielerin seine Kritik! "Du wirst von mir heute kein Urteil bekommen. Du wirst heute nicht rausfliegen, aber ich werde dich nicht bewerten. Es tut mir leid!", erklärte der gefürchtete Juror. Iris konnte kaum an sich halten: "Klar ist das hart. Es ist verletzend!", kämpfte sie im Promiflash-Interview mit den Tränen. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



