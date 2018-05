Für seinen Buddy lässt sich Ennesto Monté (43) sogar verdreschen! Erst vor wenigen Wochen hatte Aurelio Savina (40) die überraschende Neuigkeit verkündet, dass sein geliebtes Restaurant "Comera" nur kurz nach der großen Eröffnung die Türen schließen musste. Nach den Insolvenz-News musste der ehemalige Teilnehmer der Bachelorette und des Dschungelcamps jetzt umschulen – und will Eventveranstalter werden. Dafür hat sich der Reality-Star schon einen Auftakt überlegt: Ein Promi-Boxen – und dabei soll sein Sommerhaus der Stars-Kumpel Ennesto sich die Handschuhe anziehen!

Wie der Show-Hüpfer nun der Bild erklärte, wolle er mit dem "großen Boxen der Münchner Gastronomen" seine Einstiegsveranstaltung zelebrieren. Bei dem Event am 14. Juli sollen Gastwirte und ihre Mitarbeiter in den Ring steigen: "Aber zu ernst wird es nicht. Das soll ein großer Spaß werden, wenn sich die Gastro-Szene sportlich gegenseitig auf die Nase haut!", freute sich Aurelio. Im groß angekündigten Promikampf sollen zudem Helena Fürsts (44) Ex Ennesto und DSDS-Star Severino Seeger gegeneinander antreten.

Letzterer machte seinem Gegner bereits eine Ansage via Facebook: "Jetzt wird dem Macho-Mann mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat!" Was denkt ihr: Wird Ennesto den Kampf für seinen Bro Aurelio gewinnen oder haut Severino ihn um? Stimmt unten ab.

Starpress/WENN.com Aurelio Savina und Lisa Freidinger

Facebook / Ennesto Monte Ennesto und Aurelio Savina

Alexander Koerner / Getty Images Severino Seeger, DSDS-Sieger 2015

