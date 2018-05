Sie trotzen den fiesen Trennungsgerüchten – und kuscheln, was das Zeugt hält! Bei Millie Bobby Brown (14) und ihrem noch ganz neuen Boyfriend Jacob Sartorius (15) schien es erst kürzlich ordentlich zu brodeln: Der Musical.ly-Star soll im Netz heimlich fremd geflirtet haben. Doch von einer Liebeskrise ist jetzt nichts mehr zu sehen: Auf einem niedlichen Schnappschuss knutschen die Stranger Things-Schauspielerin und ihr Schatz im Mondschein!

Die Frühlingsgefühle blühen in voller Pracht! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 14-Jährige jetzt das süße Foto des Paars. Auf einem Stuhl der Küstenwache am Strand stehend halten sich die Turteltauben in den Armen und geben sich einen zärtlichen Kuss. Zu ihrem ersten Knutsch-Pic schreibt die Brünette voller Glück: "Mondlicht mit ihm!" Dass auch er immer noch so verliebt in seine Millie ist, beweist auch der Post von Jacob: Mit dem gleichen Foto und Text zeigt auch er stolz seine junge Beziehung.

Für die beiden Teenie-Stars ist es gar nicht so leicht, ihre Romanze am Laufen zu halten: So ist Jacob schon jetzt ein aufsteigender Stern am Musikhimmel, während Millies Karriere derzeit durch die Decke geht. Aktuell steht die Britin für die dritte Staffel des Serienhits "Stranger Things" vor der Kamera.

John Phillips/Getty Images Millie Bobby Brown

Instagram / milliebobbybrown Jacob Sartorius und Millie Bobby Brown

Getty Images / Frazer Harrison Der "Stranger Things"-Cast mit Netflix CCO Ted sarandos und VP Cindy Holland

