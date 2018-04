Ist ihre Romanze endgültig vorbei? Anfang des Jahres fing die Gerüchteküche an zu brodeln, weil Millie Bobby Brown (14) den musical.ly-Star Jacob Sartorius (15) zu daten schien. Pünktlich zum Valentinstag verkündet die Stranger Things-Beauty ihre Liebe zu dem Musiker in einem süßen Insta-Post. Doch in den vergangenen Tagen hing ihre Beziehung an einem seidenen Faden – Jacob soll Millie auf einer Social-Media-Plattform hintergangen haben!

Derzeit kursieren mehrere Clips auf Twitter, die offenbar Snapchat-Videos des 15-Jährigen zeigen. So soll der Teenie-Schwarm unter anderem der jungen Schauspielerin Morgan Cryer eindeutige Snaps geschickt haben, in denen er Nacktfotos von ihr verlangte. Außerdem schrieb Jacob in den kurzen Clips: "Wir haben uns getrennt" – und heizte damit weitere Spekulationen an. Denn eigentlich steckt er noch in einer Beziehung mit Schauspielerin Millie. Kurz nachdem die Posts an die Öffentlichkeit gelangt waren, löschte die 14-Jährige die Pärchen-Pics von Jacob und ihr auf Instagram.

Vor ein paar Tagen gab es dann allerdings nochmal eine Überraschung! So teilte das "Stranger Things"-Girl einen niedlichen Schnappschuss via Social Media, auf dem sie mit Jacob zu sehen ist, der darauf immer noch ihr Freund zu sein scheint. Dieses Pärchen-Pic ließ Millie jedoch unkommentiert und stellte sogar die Kommentarfunktion aus. Glaubt ihr, Millie und Jacob haben sich wirklich getrennt? Stimmt ab!

Instagram / jacobsartorius Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius

Frazer Harrison/Getty Images Millie Bobby Brown, "Stranger Things"-Darstellerin

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown mit Jacob Sartorius

