Wird auch er in einen schwarzen Anzug schlüpfen? Für den Juni kommenden Jahres ist ein Spin-off-Film von Men in Black geplant. Die Geheimagenten im Kampf gegen außerirdische Bedrohungen sollen wieder in Aktion treten – und einer von ihnen könnte Liam Neeson (65) sein. Der Action-Schauspieler, bekannt aus nervenaufreibenden Filmen wie "Taken" oder "Non-Stop", soll im Gespräch für eine Rolle in der geplanten Produktion sein.

Das US-Medienportal The Wrap hat von einem Insider von Liams Chance erfahren, ein Teil des Filmprojekts zu werden. Der 65-Jährige soll nach Informationen des Online-Magazins den Leiter der Londoner Men in Black-Zentrale spielen. Bereits bestätigt wurde außerdem, dass er dabei Unterstützung von Chris Hemsworth (34) und Tessa Thompson (34) bekommt – die beiden standen schon für den Superheldenstreifen Thor: Ragnarok gemeinsam vor der Kamera.

Eingefleischte MIB-Fans müssen allerdings stark sein: Will Smith (49) und Tommy Lee Jones (71), die Hauptdarsteller der früheren Filme, werden beim Spin-off nicht mit dabei sein. Auch thematisch soll die Neuauflage in eine modernere Richtung gelenkt werden, ähnlich wie es damals bei Jurassic World der Fall war.

United Archives GmbH / ActionPress Tommy Lee Jones und Will Smith in einer Szene bei "Men In Black 2"

Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney Tessa Thompson und Chris Hemsworth bei einer Premiere in Hollywood

Lee Celano / AFP / Getty Images Will Smith und Tommy Lee Jones 2002

