Neuer Flirt? Liam Neeson "total verliebt" in Pamela Anderson

Liam Neeson (72) kommt total ins Schwärmen, was seinen "Die nackte Kanone"-Co-Star Pamela Anderson (57) anbelangt! In einem Interview mit People macht der Schauspieler einige flirty Bemerkungen über die Baywatch-Darstellerin, mit der er für den Reboot der Komödie Anfang des Jahres vor der Kamera stand. "Ich bin einfach total verliebt in Pamela. Es ist so großartig, mit ihr zu arbeiten!", merkt der Hollywoodstar an und fügt sichtlich begeistert hinzu: "Ich kann ihr nicht genug Komplimente machen, um ehrlich zu sein."

Über solch liebevolle Worte freut sich das Busenwunder sicherlich. Auch Pamela selbst kann nur Gutes über ihren Kollegen berichten und nennt ihn den "perfekten Gentleman". Die Medienpersönlichkeit behauptet entzückt: "Er bringt das Beste in einem zum Vorschein. Mit Respekt, Freundlichkeit und mit so viel Erfahrung. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten." Im weiteren Verlauf des Interviews plaudert Pamela sogar aus, dass Liam sich "herzlich um sie gekümmert hat" und erinnert sich: "Er hat mir seinen Mantel umgehängt, als mir kalt war."

Ob sich nach all den liebenswerten Worten etwas zwischen den Filmstars entwickelt, bleibt offen. Aktuell sind beide zumindest Single. Gegenüber dem Magazin betont Liam jedoch: "Dating? Damit bin ich durch." Ähnlich äußerte sich auch Pamela vor ein paar Tagen in der Talkshow "The Drew Barrymore Show". Nach ihrer Trennung von Dan Hayhurst im Jahr 2022 wolle sich die blonde Schönheit allem Anschein nach erst mal auf sich selbst fokussieren, anstatt sich ins Liebesleben zu stürzen.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

