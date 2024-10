Liam Neeson (72) hat keine Lust mehr auf das Datingleben

Schauspieler Liam Neeson (72), bekannt aus Filmen wie Tatsächlich… Liebe und "Schindlers Liste", verkündet, dass er sich endgültig aus der Dating-Szene zurückzieht. 15 Jahre nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau, Natasha Richardson (✝45) erzählt er im Interview mit People : "Dating? Damit bin ich durch." Aus der 1994 geschlossenen Ehe mit Natasha gingen zwei Söhne hervor, Micheál (29) und Daniel (28). Mit ihnen möchte der gebürtige Nordirländer nun mehr Zeit verbringen, anstatt diese weiter mit der Partnersuche zu vergeuden.

Die Beziehung mit Natasha schien in der Öffentlichkeit stets von inniger Zuneigung und tiefer Verbundenheit geprägt zu sein, fand jedoch in einem Urlaub in Québec ein ebenso plötzliches wie dramatisches Ende. Die Nacht des Unglücks, als Natasha beim Skifahren stürzte, beschrieb Liam als eine Zeit voller Schmerz und Hilflosigkeit. Zu dieser Zeit befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Schauspieler. Er gibt im Gespräch mit People zu, dass er sich damals bewusst in die Arbeit stürzte, um mit dem großen Verlust fertigzuwerden.

Liam möchte sich jetzt Zeit für die entspannten Dinge des Lebens nehmen, auch wenn es nur ein spannendes Buch oder ein gemeinsamer Fernsehabend mit seinen Söhnen ist. Der 72-Jährige ist bekannt für seine enge Verbindung zu seinen Kindern und schätzt die Ruhe und Geborgenheit in ihrem Beisein. Trotz der Abwesenheit einer romantischen Begleitung fehlt Liam aktuell nichts in seinem Leben – und das weiß er offenbar zu schätzen. "Ich vergesse nie, wie viel Glück ich habe", betont er.

Getty Images Natasha Richardson und Liam Neeson im Jahr 2007

Getty Images Liam Neeson, 2018

