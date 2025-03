Liam Neeson wagt actionreiche Stunts für Film in Melbourne

Hollywoodstar Liam Neeson (72) sorgte in Melbourne für Aufsehen! Der Schauspieler dreht derzeit seinen neuen Actionfilm "The Mongoose" und wurde am Dienstag bei einer spektakulären Autoszene auf dem Altona Pier gesichtet. Laut Daily Mail steuerte der Schauspieler gemeinsam mit einem Stuntfahrer waghalsig einen schwarzen Ford Mustang über die ikonische Holzbrücke. Im Film spielt Liam einen Kriegsveteranen namens Ryan Flanagan, der unschuldig eines Verbrechens beschuldigt wird und auf der Flucht um sein Leben kämpft. Neben Liam stehen auch Marisa Tomei (60) und Michael Chiklis (61) vor der Kamera, die gemeinsam mit ihm das internationale Filmteam in Australien verstärken.

Für Liam ist es bereits der dritte Film, den er in der Region Victoria dreht – zuletzt war er dort für die Actionstreifen "The Ice Road 2: Road to the Sky" und "Blacklight" tätig. Neben den Dreharbeiten fand der Oscar-nominierte Star sogar Zeit für ein ungewöhnliches Projekt. Für einen Immobilien-Werbespot eines Freundes sprach er die Werbung ein und baute dabei humorvolle Anspielungen auf seinen Film "96 Hours" ein. Ein weiteres Zeichen für den Humor und die Bodenständigkeit des Filmveteranen.

Liam blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die ihn sowohl im Actiongenre als auch in dramatischen Rollen zum Publikumsliebling machte. Erst kürzlich kündigte er jedoch an, sich bald von körperlich anspruchsvollen Rollen verabschieden zu wollen. Privat erlebte Liam jedoch nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Seine große Liebe, Schauspielerin Natasha Richardson (✝45), starb 2009 nach einem tragischen Skiunfall. Mit "The Mongoose" könnte er nun also vielleicht zum letzten Mal als Actionheld auf der Leinwand zu sehen sein.

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

Getty Images Liam Neeson und Natasha Richardson, 2008

