Beendet Liam Neeson (72) etwa bald seine Action-Karriere?

Liam Neeson (72) hat kürzlich angekündigt, dass er plant, sich aus dem Actionfilm-Genre zurückzuziehen. In einem Interview mit People teilte der Schauspieler mit: "Irgendwann muss damit Schluss sein." Der Ire, der mit Filmen wie "Taken", "The Grey" und "Star Wars" weltweite Bekanntheit erlangte, erklärte, dass die körperlichen Anforderungen solcher Rollen für ihn zunehmend fordernd werden. Für ihn gebe es auch keine andere Möglichkeit, die Rollen weiter zu verkörpern, denn er wolle nicht, dass sein langjähriger Stuntman Mark Vanselow die Kampfszenen für ihn übernimmt.

Obwohl er noch kein genaues Datum für seinen Rückzug festgelegt hat, deutete er an: "Vielleicht Ende des nächsten Jahres. Ich denke, das war's." Trotz seines geplanten Abschieds stehen noch einige Filme mit ihm an. So erscheint am 1. November sein neuer Film "Absolution", in dem er einen alternden Gangster spielt, der versucht, sich mit seinen Kindern zu versöhnen. Außerdem hat Liam kürzlich die Dreharbeiten zum Reboot der Komödie "Die nackte Kanone" abgeschlossen.

Obwohl Liam vor allem für seine Rollen im Action-Genre bekannt ist, hat er auch eine beachtliche Karriere im Drama hinter sich. Mit seiner herausragenden Leistung in "Schindlers Liste" erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung. Während es beruflich stets rosig für ihn lief, erlebte er persönlich einige Höhen und Tiefen: In den 1990er Jahren heiratete er die Schauspielerin Natasha Richardson (✝45). In einem Interview mit Rolling Stone erinnerte er sich an ein Ultimatum, das sie ihm vor ihrer Hochzeit stellte: Sollte er die Rolle von James Bond übernehmen, würde es keine Hochzeit geben. Seine Wahl fiel auf die Liebe und diese Entscheidung führte schließlich dazu, dass er die heiß begehrte 007-Rolle an Pierce Brosnan (71) abtrat.

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

Getty Images Natasha Richardson und Liam Neeson bei der "The Other Man"-Premiere in London im Oktober 2008

