Will Smiths Pups-Panne sorgte für dreistündige Drehpause

Will Smith (56) hat während der Dreharbeiten zum legendären Blockbuster Men in Black für einen unerwarteten Vorfall gesorgt, der das gesamte Filmteam an die Grenzen des Erträglichen brachte: Der beliebte Schauspieler verursachte eine dreistündige Zwangspause am Set, nachdem er in einem luftdicht abgeriegelten Fahrzeug einen besonders intensiven fahren Furz ließ. Gemeinsam mit seinem Co-Star Tommy Lee Jones (78) befand sich Will gerade in einer Szene, als er sich plötzlich entschuldigte und um eine Pause bat. Regisseur Barry Sonnenfeld berichtete, dass die Situation so ernst wurde, dass das Set für geraume Zeit evakuiert werden musste.

In einer aktuellen Ausgabe des Podcasts "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" erzählte Regisseur Barry, wie es zu dem ungewöhnlichen Zwischenfall kam. Will und Tommy drehten gerade eine Szene, in der sich ihr Fahrzeug in ein Hyperauto verwandeln sollte. Gemeinsam auf kleinstem Raum eingeschlossen sagte Will plötzlich: "Oh Jesus, tut mir so leid. Tommy, es tut mir so leid." Tommy blieb gelassen und antwortete: "Das ist in Ordnung, Will. Kein Problem." Doch schon bald wurde klar, dass Will ein Darmwind entflohen war, der den Drehplan der Crew ordentlich durcheinanderbringen sollte: Eine Pause von drei Stunden wurde angesetzt, um durchzulüften. "Wir mussten das Set wirklich für drei Stunden evakuieren. Das ist einfach Wahnsinn. Er ist wirklich ein großartiger Kerl, aber er furzt", berichtete Barry weiter.

Bekannt wurde Will Smith glücklicherweise aber nicht durch seine Flatulenzen, sondern zunächst als Rapper und später durch die Erfolgsserie Der Prinz von Bel-Air, bevor er zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods wurde. Mit Filmen wie "Independence Day" und "Men in Black" feierte er internationale Erfolge. Barry und Will arbeiteten nach "Men in Black" noch mehrfach zusammen, unter anderem bei den MiB-Fortsetzungen und bei "Wild Wild West". Privat ist Will seit vielen Jahren mit Jada Pinkett Smith (53) verheiratet und Vater von drei Kindern. Im vergangenen Jahr wurde öffentlich, dass Jada und Will zwar auf dem Papier immer noch verheiratet sind, aber seit vielen Jahren getrennt leben und keine romantische Beziehung mehr führen.

Lee Celano / AFP / Getty Images Will Smith und Tommy Lee Jones 2002

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei den Oscars 2022

