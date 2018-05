Showdown am Herd! Der Sonntagabend stand wieder Ganz im Zeichen von Grill den Profi! In der heutigen Folge wollten Moderatorin Gülcan Kamps (35), Let's Dance-Profitänzerin Ekaterina Leonova (31) und Schauspieler Oliver Wnuk (42) Spitzen-Gourmet Ali Güngörmüs (41) an die Wand kochen. Obwohl die Promis noch nie so stark wie in dieser Staffel waren, konnten die drei TV-Stars an diese Leistung nicht anknüpfen: Ali konnte seine Koch-Ehre verteidigen und heimste den Sieg ein!

Bereits die erste Runde, der Impro-Gang, gewann der "Die Küchenschlacht"-Star mit 24 zu 18 Punkten. Auch Ekaterina konnte die Jury um Reiner Calmund (69) mit ihrer Vorspeise nicht überzeugen. Trotz der kleinen Flirterei mit Moderatorin Ruth Moschner (42) musste sich auch Yvonne Catterfelds (38) Ehemann Oliver mit seinem Hauptgang gegen den Profi am Herd geschlagen geben. Die Dessert-Punkte gingen ebenfalls auf Alis Konto und somit hat der Profi-Koch das TV-Duell gewonnen.

Trotz Niederlage hatten die Promis Spaß am Herd. Auf Instagram teilt Ekaterina einige Schnappschüsse aus der Show und schrieb: "Es hat einfach Mega-Spaß gemacht und großen Respekt an Ali Güngörmüs – du bist einfach der Beste!" Trotz Niederlage kamen die Promiköche kulinarisch auf ihre Kosten, wie Gülcan auf der Foto- und Videoplattform verriet. Am Ende wurde der von der Entertainerin gebackene Schokokuchen mit Espressocreme nämlich restlos vom Team verputzt.

MG RTL D / Frank W. Hempel Gülcan Kamps, Ekaterina Leonova und Oliver Wnuk bei "Grill den Profi"

MG RTL D / Frank W. Hempel Profikoch Ali Güngörmüs bei "Grill den Profi"

MG RTL D / Frank W. Hempel Moderatorin Ruth Moschner und Oliver Wnuk bei "Grill den Profi"

