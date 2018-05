Zeigt Mario Götze (25) hier erstmals seinen Liebesschmuck? Es verlief alles ganz still und heimlich: Vor Kurzem gaben sich Ann-Kathrin Brömmel (28) und Profi-Fußballer Mario Götze endlich das Jawort. An die große Glocke hängten sie das Event nicht – Mario soll sogar am selben Tag noch zum Training gefahren sein. Klar, dass es da auch keine typischen Hochzeitsfotos an die Öffentlichkeit schafften: Jetzt scheint es aber so, als hätte Mario erstmals ganz beiläufig seinen Ehering präsentiert!

Ann-Kathrin hält ihre Follower auf Instagram stets auf dem Laufenden. Auf ihrem Account sind derzeit beispielsweise reichlich Impressionen aus einem (Liebes-?) Urlaub in L.A. zu sehen. Ein aktueller Videoclip zeigt das Paar beim Rumalbern an einem Restauranttisch – dabei hält Mario plötzlich seine rechte Hand ans Kinn und es fällt auf: Seinen Ringfinger ziert ein funkelnder Ring. Ist damit das Geheimnis um Marios Eheklunker gelüftet? Schließlich ist der Sportler nicht unbedingt für seine Schmuckleidenschaft bekannt...

Bisher hatten die beiden Turteltauben ihre Händchen auf Fotos stets versteckt. Zwar stellte Ann-Kathrin auf ihren Insta-Pics den dicken Verlobungsring zur Schau – doch von einem Ehering fehlte bislang jede Spur. Vielleicht werden die Ringe erst nach der großen Sause plakativ präsentiert? Im Juli will das Paar seine Hochzeit mit einer freien Trauung auf Mallorca zelebrieren.

Instagram / annkathrinvida Screenshot aus Ann-Kathrin Brömmels Story

Instagram: Ann-Kathrin Brömmel Fußballer Mario Götze und Model Ann-Kathrin Brömmel

JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images Mario Götze

