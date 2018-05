Haben sie jetzt wirklich schon die Ringe getauscht? Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (25) sind seit über sechs Jahren ein Paar. Im Juni 2017 machte der Star-Kicker seiner Liebsten dann einen romantischen Antrag. Seitdem planen die Turteltauben ihre freie Trauung mit Riesensause, die im Juli auf Mallorca stattfinden soll. Für Ann-Kathrin und Mario war aber anscheinend heute schon der schönste Tag: Die beiden sollen geheiratet haben!

Wie Bild erfahren haben will, soll bereits jetzt der Tag der Tage für die Verliebten gekommen sein. Ann-Kathrin und Mario haben sich laut Informationen der Zeitung am Montag um 13 Uhr in Düsseldorf das Jawort gegeben. Der Ringtausch habe im kleinsten Kreise stattgefunden: Nur die Trauzeugen sollen anwesend gewesen sein, als der Fußballer seine Herzdame zur Frau nahm. Auch Marios Team soll davon angeblich nichts gewusst haben. Viel Zeit, um dieses romantische Ereignis angemessen zu feiern, hatten die zwei aber offenbar nicht. Der 25-Jährige soll schon um 15:30 Uhr wieder in Dortmund zum Training auf der Matte gestanden haben.

Ann-Kathrin und Mario hielten bisher die meisten Details zu ihrer Hochzeit unter Verschluss. Ein Gast plauderte allerdings geheime Infos aus – die hübsche 28-Jährige wollte daraufhin aus Enttäuschung sogar alles abblasen.

ATP/WENN.com Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel auf der Kitz-Race-Party

Anzeige

Instagram / annkathrin_vida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Anzeige

Matthias Hangst/Getty Images Ann-Kathrin Brömmel & Mario Götze bei der EM 2016 in Lille

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de