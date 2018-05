Sie genießt die kleinen Dinge! Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (25) gaben sich am Montag ganz still und heimlich standesamtlich das Jawort. Im kleinsten Kreis soll der Ringaustausch stattgefunden haben, Mario danach sogar noch zum Training gefahren sein. Eine große Fete wird aber noch in Form einer freien Trauung nachgeholt werden. Jetzt verriet die schöne Spielerfrau, worauf sie sich bei der Party am meisten freut!

Am Freitagabend saß die Beauty in der Faisal Kawusi Show als Stargast auf dem Sofa. Neben reichlich Albereien mit dem Gastgeber Faisal Kawusi (26) plauderte Ann-Kathrin auch etwas aus dem Hochzeits-Nähkästchen. Als der Comedian sie auf die Gästeliste ansprach und nachhakte, auf welchen Zeremoniebeiwohner sie sich am meisten freue, gab die Bikini-Designerin eine ganz simple und sympathische Antwort: "Ich glaube einfach, dass alle Familienmitglieder an einem Ort sind. Es sind nie alle gleichzeitig da. Wirklich schön, dass dann alle zusammen sind. Also ich freue mich auf alle! Voll die langweilige Aussage, oder?"

Die Riesensause mit der gesamten Family soll im Juli auf Mallorca stattfinden. Ann-Kathrin und Mario sind bereits seit über sechs Jahren ein Paar, im Juni 2017 ging Mario dann vor seiner Liebsten auf die Knie.

WENN.com Ann-Kathrin Brömmel auf dem Mon Cheri Barbara Tag 2016

Andreas Rentz/Getty Images for MTV Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze bei den MTV EMAs 2016

Facebook / MarioGoetze.Official Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin Brömmel

