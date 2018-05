Jetzt ist es so weit – das lang ersehnte GZSZ-Mallorca-Special wird in dieser Woche endlich ausgestrahlt. Die Fans können sich auf so einiges freuen: Neben Schüssen und einer wilden Prügelei kommt es auch zu spektakulären Stunts! Am Set wurde natürlich nichts dem Zufall überlassen, wie jetzt ein Backstage-Video von RTL beweist – die Kampfszenen wurden im Vorfeld in einer Turnhalle ausgiebig geprobt und einstudiert. Dabei entpuppte sich Schauspieler Felix von Jascheroff (35) als waschechter Profi. Der John-Darsteller hat bereits vor Jahren eine Stunt-Ausbildung gemacht und konnte nun endlich auch bei GZSZ sein Können unter Beweis stellen.



