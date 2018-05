GZSZ-Fans aufgepasst: Am kommenden Dienstag flimmert eine Spezial-Folge der Vorabendserie in Spielfilmlänge über die TV-Bildschirme. Darin zu sehen: eine waschechte Katastrophe! Wie der Trailer bereits verrät, wird die Geburtstagsfeier von Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) und Emily (Anne Menden, 32) auf der sonnigen Insel Mallorca zum Schauplatz eines Verbrechens: ein lauter Schuss fällt! Doch welcher GZSZ-Charakter sprengt auf so extreme Weise das Fest? Promiflash verrät es – aber Achtung, Spoiler!

Der GZSZ-Schütze ist kein Unbekannter – sondern Erik Fritsche (gespielt von Patrick Heinrich, 33), der momentan nicht nur vor seinen Gefühlen, sondern auch vor einer Haftstrafe in Deutschland auf der Flucht ist, wie RTL mitteilt! Von seiner Noch-Ehefrau Shirin (gespielt von Gamze Senol) wurde der Knacki verletzt – die Türkin hat Erik unerwartet verlassen. Mit gebrochenem Herzen und dem Gefühl der Machtlosigkeit sieht der Mallorca-Täter nur noch einen Ausweg: Er greift zur Waffe und schießt auf der Party seiner Bekannten, auf der sich auch seine Ex Shirin befindet, um sich!

Was genau Erik damit bewirken will und wer bei dem Schuss ernsthaft verletzt wird, wird das große Special am Dienstag zeigen. GZSZ-Urgestein Jörn Schlönvoigt hat aber schon im Voraus im Promiflash-Interview verraten, dass in dieser Episode wohl jemand tödlich verletzt wird: "Ich kann niemanden beruhigen. Es könnte sein, dass es jemanden trifft und tatsächlich auch endlich trifft. Also dass derjenige dann auch ausscheidet."

GZSZ am 29.5. ab 19:40 Uhr in Spielfilmlänge bei RTL!

MG RTL D / Sebastian Geyer Maren (Eva Rodekirchen), Emily (Anne Menden), Paul (Niklas Osterloh) & Sophie (Lea Marlen Woitack)

MG RTL D / Sebastian Geyer Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

MG RTL D / Sebastian Geyer Shirin (Gamze Senol) und Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

