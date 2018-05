Judith Williams (45) bekommt ganz besonderen Support hinter den Kulissen von Let's Dance! Seit etlichen Wochen tanzt sich die Unternehmerin zusammen mit ihrem Tanzpartner Erich Klann (31) in die Herzen der TV-Zuschauer. Doch hinter der großen Showbühne gibt es jemanden aus der "Let’s Dance"-Family, der Judith immer aufbaut. "Ich lehn mich beim Lars immer an, wenn der Erich wieder so schwere Choreografien macht. Dann geh ich zum Lars und heul mich aus", schwärmt die Businessfrau über den Redakteur, der die Einspieler produziert, in einem Facebook-Clip.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de