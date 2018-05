Dieser Auftritt hatte es in sich! In der neunten Show von Let's Dance war es den tanzenden Promis selbst überlassen, welche Geschichte sie auf dem Parkett rüberbringen wollen. Der Titel von Judith Williams (45) Magic Moment zu John Miles "Music was my first love" war Programm: In ihrem Auftritt verarbeitete die ehemalige Opernsängerin ihr krankheitsbedingtes Karriereaus – und kämpfte mit den Tränen!

Vor 21 Jahren hatte die TV-Investorin mit einem Tumor in ihrer Gebärmutter zu kämpfen. Im Alter von 24 Jahren befand sich die Musikerin an einem Scheideweg zwischen ihrer Karriere und einer eigenen Familie – allerdings nicht lange: Nach der Behandlung konnte Judith nicht mehr singen. Eine Story, die sie und ihr Tanzpartner Erich Klann (31) mit dem plötzlichen Auftauchen eines weiteren Tänzers wiedergaben. Dieser packte die in Weiß gekleidete Brünette an ihrer Kehle. Es folgte ein gefühlvoller Solo-Spot, bevor ein lebendiger Cha-Cha-Cha das Happy End ihres erfolg- und kinderreichen Lebens festhielt.

So viel Gefühl haute die Jury vom Hocker: "Das ist unglaublich, was du schaffst", blieb Motsi Mabuse (37) der Mund offen stehen. Pultkollege Jorge Gonzalez (50) fand die Choreo "grandios" und selbst Joachim Llambi (53) bemerkte: "Das war sehr stark, auch dein Soloteil war richtig gut." 25 Punkte und die Message, immer an sich selbst zu glauben, machte Judiths Abend komplett.

