Geht ihr jetzt doch alles zu schnell? Goodbye Deutschland-Star Jennifer Matthias lebt seit acht Jahren auf Mallorca. Ursprünglich wanderte sie mit Ex-Freund Jens Büchner (48) und Sohn Leon auf die Insel aus. Nach mehreren gescheiterten Beziehungen hat sie nun einen neuen Partner und er zieht nach nur vier Monaten Liebe zu ihr. Kurz vor dem Umzug erlitt die junge Frau allerdings plötzlich eine Panikattacke – etwa ein schlechtes Zeichen?

Eigentlich wollte sie mit dem Berliner DJ seine deutsche Wohnung auflösen. Vor dem Rückflug auf die Sonneninsel geht es stattdessen aber ins Krankenhaus. "Es war eine Panikattacke. Es war einfach zu viel gewesen. Egal ob es positive oder negative Sachen sind, mein Kopf war immer an. Ich hab immer Angst, dass ich nicht alles rechtzeitig fertig kriege", erklärte sie dem TV-Team später. Ihre Freundin und Mitarbeiterin Elke zeigte sich darüber nicht überrascht, da es Jennifer schon zuvor nicht gut ging. Auch über ihre Partnerwahl war sie verwundert: "Wir hatten den ja letztes Jahr im Laden fürs Opening gebucht. Und da hat sie schon geschimpft. Bis der überhaupt mal kam. Der hat so viele Ansprüche geklärt."

Doch das Paar zieht trotzdem in ein gemeinsames Haus auf Mallorca. Für Jenny ist Ralf endlich der Richtige: "Mit Ralf hab ich das Gefühl angekommen zu sein, auch endlich mal meine Zukunft planen zu können und zu sagen, hey das ist mein Mann. Ich hoffe, er denkt genauso, aber zumindest sagt er mir das so." Auch für den 39-Jährigen scheint ein Traum in Erfüllung gegangen zu sein: "Die Vorstellung, dass sie die Richtige ist, das empfinde ich bis jetzt so, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man mal Glocken hört."

MG RTL D / 99pro media Jennifer Matthias und Ralf bei "Goodbye Deutschland"

VOX / Max Kohr Jennifer Matthias bei "Das perfekte Dinner"

VOX/99pro Media Jens Büchner und Jenny Matthias auf Mallorca

