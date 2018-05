Paul Janke (36) hält nichts von ratzfatzen Schmatzern! Bei Bachelor in Paradise wollen er und weitere prominente Singles die große Liebe finden. Bei einigen Inselbewohnern geht es dabei sofort mit ihren ersten Show-Flirts zur Sache, was der blonde Rosenkavalier überhaupt nicht nachvollziehen kann. "Dass jemand Hand in Hand schon nach dem ersten Date wieder reinkommt wie Viola und Sebastian (32) und auch Johannes und Svenja von Wrese (30)", kann der gebräunte Strahlemann im Promiflash-Interview beim "Milka Houserunning"-Event in Hamburg kaum fassen. Paul lasse sich bei seiner Damenwahl dann doch lieber etwas mehr Zeit.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de