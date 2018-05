Sie sind ein absolutes Traumpaar! Jeremy Grube (24) und Yvonne Pferrer (23) lernten sich am Köln 50667-Set kennen und der Funke sprang auch abseits der Kamera über. Seit mehr als vier Jahren sind die Schauspieler, die der Soap 2016 den Rücken kehrten, mittlerweile ein Paar – und könnten wohl nicht glücklicher miteinander sein. Das beweist Jerry jetzt mit einem süßen Pärchen-Schnappschuss vom Strand!

Das aktuelle Turtelfoto auf seinem Instagram-Account sorgt für eine Flut an Komplimenten. Die Community ist sich einig: Yve und Jeremy sind ein echtes Dreamteam. Auf dem Bild, das die Begeisterungsstürme ausgelöst hat, liegen die beiden eng aneinander gekuschelt auf einem Handtuch am Meer – und strahlen ohne viel Schnickschnack und Filter in die Kamera. Die natürliche Momentaufnahme versah der Musiker mit den schlichten, aber romantischen Worten: "Du und ich, das Wahre."

Erst vor Kurzem verrieten Yvonne und Jeremy: Sie wollen für immer zusammenbleiben! Während eines Trips durch Las Vegas ließen sich die Verliebten Ring-Tattoos stechen. Für die Influencerin ist das etwas ganz Besonderes, wie sie im Promiflash-Interview betonte. "Es ist schon verrückt, wenn wir beide irgendwo zusammensitzen und unsere Partner-Tattoos sehen – es ist schon ein schönes Gefühl, verbunden zu sein", schwärmte Yve.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube in den Niederlanden

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im Urlaub

Instagram / jeremygrube Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

