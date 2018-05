Die YouTube-Stars Maren (26) und Tobias Wolf begeistern ihre Fans regelmäßig mit neuen Videos und coolen Insta-Posts. Jetzt haben sich die beiden etwas völlig anderes ausgedacht: Sie bringen ihre eigene Modelinie unter dem Namen RWTP raus. Im Promiflash-Interview verraten sie, wie sie sich den Launch ihrer Modemarke vorstellen. So ein großer Schritt muss schließlich gebührend gefeiert werden – und zwar mit einer rauschenden Party!

"Gerade sind wir sehr stark daran am Arbeiten, dass wir so eine schöne Release-Party planen und auch was für unsere Zuschauer planen", berichtete Maren. Genaue Details zu ihrem Vorhaben ließ sich die 26-Jährige jedoch noch nicht entlocken. Ein Datum für den Release der Klamotten steht schon fest: "Wir haben jetzt auch auf unserer Instagram-Seite einen Countdown gestartet. Demnach kann man auch eigentlich schon sagen, dass es am 1. Juni losgehen soll."

Bis dahin wartet noch eine Menge Arbeit auf das Netz-Paar. Eine eigene Modelinie auf den Markt zu bringen, ist immerhin kein kleines Unterfangen. "Es läuft nicht alles so, wie man es sich wünscht. Es kommen Hindernisse hinzu, wo man selber vielleicht nichts für kann. Aber wir drücken die Daumen", erklärte die frischgebackene Jungunternehmerin.

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTube-Stars

