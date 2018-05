Planungschaos kurz vor der Traumhochzeit? Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt (31) haben sich im Frühjahr 2017 ineinander verknallt. Jetzt will das Paar seine Liebe auch auf dem Papier offiziell machen: Der GZSZ-Star und seine Liebste werden schon im Juli heiraten – also in weniger als zwei Monaten. Da wird die letzte Vorbereitungszeit doch sicher noch einmal besonders stressig, oder? Im Promiflash-Interview beim Milka Houserunning in Hamburg verriet Hanna: "Also, ich muss sagen, wir sind relativ weit. Mit der Tischdeko sind wir noch so ein bisschen hin und her, aber das kriegen wir jetzt auch noch in den nächsten Tagen unter und dann sind wir eigentlich startklar, können uns entspannen."



