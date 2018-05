Alle wollen Philipp Stehler (29)! Als Frauenschwarm der RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise hat sich der Berliner längst einen Namen gemacht. Gleich drei Single-Ladys buhlten in der vergangenen Folge um das Herz des Muskelprotzes. Mit seinen leuchtend blauen Augen und seinem anscheinend grenzenlosen Charme hatte er Carolin Ehrensberger, Carina Spack und Pamela Gil Marta gehörig den Kopf verdreht. Dabei stieß der Hottie vor allem auf eine Schwierigkeit: sich für ein Girl entscheiden zu müssen! Gegenüber Promiflash verriet er, wie herausfordernd sein Frauenheld-Status für ihn war.

Promiflash traf den 29-Jährigen beim "Schön für mich"-Blogger-Event von ROSSMANN und hakte nach, wie er die Bredouille im thailändischen Paradies rückblickend empfand. "Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich so einen Zuspruch bekomme. Ich habe natürlich gehofft, dass ich der ein oder anderen gefalle, aber dass ich mal in eine Situation kommen würde, in der es dann nicht einfach ist, auszuwählen, hätte ich nicht gedacht", gestand er. Er habe nun am eigenen Leib erfahren, wie schwer es doch sei, Bachelor zu sein und ziehe vor den Rosenkavalieren im TV den Hut. Dass er Caro ohne Rose nach Hause schicken musste, habe ihm das Herz gebrochen.

Ex-Kuppel-Kandidat Oliver Sanne (31) kann über diese Luxusprobleme nur lachen. "Überfordert? Von drei Frauen? Mensch, werd' mal Bachelor, Kollege. Da weißt du, was Stress ist", äußerte sich der ehemalige Rosenkavalier scherzhaft in seiner Instagram-Story.

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, April 2018

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne

