Philipp Stehler (29) hat es nicht leicht im Paradies! In der dritten Folge der neuen Kuppelshow Bachelor in Paradise umringten den athletisch gebauten Kandidaten gleich drei Frauen: Pamela Gil Marta, Carina Spack und Carolin Ehrensberger. Doch die viele Aufmerksamkeit und das Buhlen um seine Rose wurde dem Junggesellen langsam zu viel. Flirtkollege Oliver Sanne (31), der nach der zweiten Sendung seine Koffer packen musste, hatte wenig Trost für den Berliner übrig: Er fand Philipps Situation nur zum Lachen!

Der Bachelor von 2015 schaute sich das bunte Treiben auf der thailändischen Insel Ko Samui von der heimischen Couch aus an und stichelte in seiner Instagram-Story gegen den hart umworbenen Hottie: "Überfordert? Von drei Frauen? Mensch, werd' mal Bachelor, Kollege. Da weißt du, was Stress ist." Dass sich Philipp partout nicht festlegen wollte, kommentiert der einstige Rosenkavalier mit viel Ironie: "Richtig so, Keule. Leg dich nicht zu schnell fest! Man muss 'alle' kennenlernen."

Zwar dachte Influencer Philipp zuletzt, sein Dilemma gelöst zu haben, indem er Pam das begehrte Gewächs überreicht hatte – doch auch Carina ist weiterhin im Rennen. Nächste Woche verteilen dann aber wieder die Frauen die Rosen. Ob sich Philipps Sprunghaftigkeit dann rächt, bleibt abzuwarten.

