Dornige Aussichten bei den Rosenbrüdern! Heute Abend bezieht Niklas Schröder (29) sein Lager bei Bachelor in Paradise und feiert eine Reunion mit seinen Bachelorette-Buddys Sebastian Fobe (32) und Johannes Haller. Doch ihre Männerfreundschaft scheint vor dem Aus zu stehen, denn alle drei haben plötzlich ein Auge auf BiP-Kandidatin Carina Spack geworfen – trotz diverser Flirts mit anderen Frauen. Nun fallen böse Worte auf der Single-Insel: Zerbricht die Bromance durch den Kampf um Carina?

In einem RTL-Trailer macht Sebi Nik eine klare Ansage: "Die fasst du nicht an, sonst haben wir gleich keine Bromance mehr." Doch das lässt sich Reality-Star Niklas nicht gefallen: "Du rutschst hier von einer Frau zur nächsten. Wer bist du hier? Die Nutte, oder was?" Der Dritte im Bunde, Johannes, betont, wie wichtig ihm die Männer-Freundschaft sei. Doch die Gefühle für Carina scheinen bei dem Single-Trio trotzdem stärker zu sein, Beleidigungen wie "Verräter", "Judas" oder "Halt die Schnauze" fallen.

Doch was sagt eigentlich Carina zu dem ganzen Theater? Die hübsche Blondine scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Und: Sie fühler sich zu allen drei Männern hingezogen, gesteht sie. Das stachelt die Eifersucht von Nik, Sebi und Johannes natürlich weiter an. Am Ende hat die 21-Jährige die Qual der Wahl und muss sich in der Entscheidungsnacht auf einen Mann festlegen. Wem sollte sie die Rose geben? Stimmt ab!

