So langsam kommen die Singles bei Bachelor in Paradise in Schwung. Während das flüchtige Techtelmechtel von Saskia Atzerodt (26) und Christian Rauch in der neuesten Episode ein jähes Ende fand und das Liebesdrama rund um Philipp Stehler (29), Carina Spack, Pamela Gil Marta und Carolin Ehrensberger sich weiter zuspitzte, hatten zumindest zwei Herren ein fettes Grinsen auf den Lippen: Sebastian Fobe (32) und Johannes Haller waren in Flirtlaune.

In der dritten Folge des Kuppelformats gab es reichlich Nachschub für die liebeshungrigen Männer. Gleich drei neue Ladys brachten frischen Wind in die Gruppe. Johannes traf bei einem Blind-Date auf Neuzugang Svenja von Wrese und war direkt hin und weg. Nach einem romantischen Abend zu zweit kam es beim Planschen im Meer auch schon zum ersten Kuss. Seitdem schienen die zwei Turteltauben unzertrennlich zu sein. Und auch für seinen Rosenbruder Sebastian lief es ziemlich gut. Frisch im Paradies angekommen entführte ihn Viola Kraus (27) zum Einzel-Date und beim gemeinsamen Picknick am Strand sprühten die Funken zwischen den beiden. Selbst nach ihrer Rückkehr in die Villa konnten sie nicht die Finger voneinander lassen.

Und der RTL-Trailer für die kommende Episode zeigt, dass auch der dritte Rosenbruder Niklas Schröder (29) auf Koh Samui nach der großen Liebe sucht. Sein Einzug sorgt mit Sicherheit für Stimmung – zumal der kurze Clip schon das eine oder andere hitzige Gespräch der ehemaligen Bachelorette-Kandidaten andeutet. Ob Niklas seinen Kollegen beim Flirten mit ihren Herzdamen dazwischen funkt?

