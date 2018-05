Die GZSZ-Schreiber trafen mal wieder voll ins Schwarze: Am Dienstag wurde eine Special-Folge der beliebten RTL-Soap in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Darin feierten die Zwillinge Philipp (Jörn Schlönvoigt, 31) und Emily (Anne Menden, 32) ihren Geburtstag mit Freunden auf Mallorca – doch die ausgelassene Party entwickelte sich zu einem echten Albtraum und es fielen sogar Schüsse! Die Promiflash-Leser konnten von der Serien-Tragödie gar nicht genug bekommen!

In einer Promiflash-Umfrage waren 79.4 Prozent (3.164 Votes) der Meinung, dass die Episode auf Mallorca mega spannend und actionreich war. Lediglich 20,6 Prozent (820 Votes) hätten sich von dem Balearen-Special mehr versprochen. Die schweißtreibende Arbeit hat sich für die GZSZ-Stars also mehr als gelohnt. John, gespielt von Felix von Jascheroff (35), und sein Kontrahent Erik, verkörpert von Patrick Heinrich (33), lieferten sich in der Folge sogar einen harten Fight! Da zahlte es sich aus, dass Schauspieler Felix eine Stunt-Ausbildung absolvierte.

Bei Facebook werden die Serien-Macher mit Lob überschüttet! "Das war das beste Special von allen bisher, einfach nur großartig. Danke", "Das war die absolut genialste Folge" oder "Ich habe mitgefiebert und hatte einfach richtig Spaß", sind nur einige der euphorischen User-Kommentare. Hoffentlich lassen sich die kreativen Köpfe hinter den Kulissen nicht zu viel Zeit bis zur nächsten Folge in Spielfilmlänge!

MG RTL D / Sebastian Geyer Lea Marlen Woitack, Patrick Heinrich und Gamze Senol bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer John (Felix von Jascheroff) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer Patrick Heinrich und Felix von Jascheroff am GZSZ-Set auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de