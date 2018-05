Ein verheerendes Vaterschafts-Drama, eine wilde Schießerei, ein Fast-Kuss und ein dunkles Geheimnis – die Macher des GZSZ-Mallorca-Specials haben den Fans nicht zu viel versprochen. Schon im Vorfeld der Ausstrahlung wurde die Story zu dieser besonderen Episode heiß diskutiert. Und auf der Insel angekommen jagte ein Ereignis das nächste und gleich mehrere Handlungsstränge der Serie spitzten sich in der spielfilmlangen Folge zu.

Als erstes erreichte das Baby-Drama rund um die schwangere Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41) seinen Höhenpunkt. Durch einen Test hat die werdende Mama nun endlich Gewissheit, dass nicht ihr Partner Alex (Clemens Löhr, 50), sondern ihr One-Night-Stand Leon (Daniel Fehlow, 43) der Vater ihres Kindes ist. Außerdem kamen sich Shirin (Gamze Senol) und John (Felix von Jascheroff, 35) nach der Geburtstagsparty der Höfer-Zwillingen endlich näher und küssten sich beinahe. Und dann wäre da noch die Emily-Bombe: Nach dem Betrug von Pauls vermeintlicher Schwester konfrontierte Emily (Anne Menden, 32) die Autorin bei einer Lesung mit ihrer Heuchelei und wurde dabei gefilmt. Daraufhin wurde das ganze Drama von Pauls (Niklas Osterloh, 29) Familie erneut aufgerollt. Seine Eltern werden seitdem mit Anrufen bombardiert. Der Tischler war schwer enttäuscht von seiner Verlobten. Doch dann folgte der spektakuläre Showdown: Shirins Ehemann Erik (Patrick Heinrich, 33) reiste seiner Liebsten nach, stürmte vollkommen verzweifelt die Finca und schoß wild um sich. Dabei wurde Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) von einem Schuss getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Erik entführte anschließend John. Vor Shirins Augen fielen beide von einer Klippe. Werden sie überleben?

Das Special wurde rund ein halbes Jahr geplant und vorbereitet. An dem Drehbuch haben vier Autoren und zwei Redakteurinnen des Senders RTL gearbeitet. Insgesamt waren 60 Leute vor Ort an den Aufnahmen beteiligt – sogar eine Drohne wurde genutzt, um die Schauspieler und die Location perfekt in Szene zu setzen.

MG RTL D / Benjamin Kampehl John (Felix von Jascheroff) und Shirin (Gamze Senol)

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer Maren (Eva Rodekirchen), Emily (Anne Menden), Paul (Niklas Osterloh) & Sophie (Lea Marlen Woitack)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de