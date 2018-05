Können die Seriencharaktere John (Felix von Jascheroff, 35) und Shirin (Gamze Senol) jetzt endlich in eine gemeinsame Zukunft bei GZSZ starten? In den vergangenen Folgen der RTL-Soap ging es ganz schön turbulent zu: Shirins Ehemann Erik (Patrick Heinrich, 33) schoss auf Sophie (Lea Marlen Woitack, 31), prügelte sich auf Mallorca mit seinem Kontrahenten John und stürzte anschließend mit ihm von einer Klippe. Nun liegen die Männer im Krankenhaus, Shirin bangt um das Leben von John. Kommt es jetzt zur nächsten großen Liebe bei GZSZ?

Dass es zwischen den beiden Figuren Shirin und John ordentlich gefunkt hat, wissen die TV-Zuschauer längst. Auf Mallorca kam es sogar fast zu einem Kuss zwischen den beiden! Für eingefleischte GZSZ-Fans sind sie schon jetzt ein Traumpaar. Auf der offiziellen Facebook-Seite von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird das Liebes-Wirrwarr nun fleißig kommentiert. "Oh Mann, Shirin und John sind so süß zusammen. So eine Frau braucht er", "Würde ich den beiden gönnen", "Shirin ist total cool und passt super zu John" oder "Ich würde es gut finden, wenn John langsam wieder in feste Hände kommt", schreiben einige Soap-Anhänger.

Schauspielerin Gamze Senol deutete bereits im April bei einem Promiflash-Interview an, dass ihrem Seriencharakter eine aufregende Zeit bevorsteht. "Wie es jetzt aussieht, werden sich zwei Männer um Shirin streiten, aber man muss mal schauen", sagte sie damals. Bei dem Sturz von der Klippe verletzte sich nicht nur John schwer, sondern auch Kontrahent Erik. Besonders bitter: Shirin will ihren, mittlerweile im Gefängnis sitzenden Mann nicht mehr besuchen und ließ sich in einer der vergangenen Folgen sogar von der Besucherliste streichen. Eindeutiger geht es nicht mehr oder was meint ihr? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

