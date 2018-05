Es war die Exit-Premiere bei Bachelor in Paradise! In der vergangenen Folge entschied sich Saskia Atzerodt (26) freiwillig dazu, die Trauminsel zu verlassen. Die Liebesabfuhren von Sebastian Fobe (32) und Christian Rauch waren zu hart für das Playmate. Direkt nach ihrem Show-Aus diskutierten einige Mitstreiterinnen heftig über diese Entscheidung. Jetzt bekommt Saskia Rückendeckung: Paul Janke (36) würde auch aus freien Stücken seinen Koffer packen!

Im Promiflash-Interview beim Milka Houserunning erklärte der Ex-Bachelor, dass Saskia nach den Körben geahnt hatte, dass sie keine Rose bekommt. Wäre Paul in der Situation der 26-Jährigen gewesen, hätte er genauso gehandelt. "Ich habe immer gesagt, wenn ich gewusst hätte, es kommen keine Frauen mehr, hätte ich gesagt: 'Ich vergebe keine Rose'", stellte der Blondschopf klar. Es sei einfach ehrlich zuzugeben, wenn keine Dame zu ihm gepasst hätte. Aber ohne Frauenmangel kommt ein Hinschmeißen für ihn nicht infrage: "Solange die Chance besteht, dass noch jemand kommt, finde ich, sollte man die auch wahren und gucken, dass man drin bleibt."

Obwohl es nicht an potenziellen Prinzessinnen auf der "Bachelor in Paradise"-Insel mangelt, wollte der Funken bei Paul bisher nicht überspringen. Zwar bandelte er kurz mit der mittlerweile ausgeschiedenen Yeliz an, verbrachte sein erstes Date mit Pam und verteilte auch schon eine Rose an Carina, von der er ebenfalls eine Blume erhalten hatte – sein Herz hat Paul bisher nicht verloren.

