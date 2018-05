Denken Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (25) mittlerweile schon über Kinder nach? Der Kicker und die Influencerin haben sich Anfang Mai ganz überraschend das standesamtliche Jawort gegeben. Wenige Wochen zuvor verriet die Modedesignerin im Promiflash-Interview noch, wie es um ihre Nachwuchsplanung steht: "Also, jetzt gerade ist es noch kein Thema. Ich konzentriere mich jetzt gerade erst mal auf die Hochzeit und die Planung – und was dieses Jahr noch so ansteht. Und dann schauen wir mal, was passiert."



