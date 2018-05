Jetzt wedelt Paul Janke (36) tatsächlich mit dem weißen Taschentuch. Dass der einstige TV-Rosenkavalier seiner Heimatstadt Hamburg irgendwann vielleicht mal Lebewohl sagen würde, war schon vor einigen Jahren im Gespräch. Bereits 2016 verriet er in einem Interview, dass er sich vorstellen könnte, in absehbarer Zeit komplett auf die Urlaubsinsel Mallorca überzusiedeln. Der Gedanke auszuwandern überraschte wenig – schließlich steht er in dortigen Touristenclubs regelmäßig für DJ-Gigs an den Plattentellern. Jetzt ist Pauls Traum tatsächlich Wirklichkeit geworden.

Beim Milka Houserunning in seiner geliebten Stadt an der Alster konfrontierte Promiflash Paul vergangene Woche mit seinen mittlerweile zwei Jahre alten Auswanderungsplänen. Seine Reaktion? Mehr als unerwartet: "Der Plan ist eigentlich schon fix. Ich habe heute meine Wohnung ausgeräumt und am Samstag kommt der Umzugswagen und dann ist die Wohnung leer." Für den 36-Jährigen hat also tatsächlich schon am Wochenende ein neues Kapitel begonnen, das ihm zeitweise ganz schön Bauchschmerzen bereitet hat: "Ich bin Hamburger Jung und ich liebe die Stadt auch. Hier die Zelte abzubrechen, ist natürlich ein Schritt."

Wenn ein solcher "Schritt" bevorsteht, kann auch Berufs-Bachelor Paul ganz schön emotional werden. Beim Gedanken an seinen anstehenden Umzug wurde er plötzlich wehmütig und verriet: "Ich glaube, wenn ich die Tür zumache und die Sachen da alle gepackt stehen und ich weiß, dass es das letzte Mal ist, dass ich in der Wohnung war, das ist bestimmt ein komisches Gefühl." Aber was könnte es für einen schöneren Lichtblick geben, als ein neues Heim unter Palmen.

Schultz-Coulon/WENN.com Paul Janke als DJ

Bachelor in Paradise Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Florian Ebener / Getty Images Ex-Bachelor Paul Janke

