Kreisch-Alarm bei Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Fata Hasanović (23)? Für den Launch der neuen Douglas-Kampagne #FORWARDBEAUTY in Berlin präsentierten sich nicht nur national bekannte Schönheiten auf dem Red Carpet: Neben der US-Schauspielerin Amber Valletta (44) und der deutschen Bloggerin Caro Daur (23) war besonders Supermodel Cara Delevingne (25) der Star des Abends. Eine tolle Gelegenheit für Fata, ihrem Idol einmal richtig nahe zu kommen. Im Promiflash-Interview verriet sie, wie weit sie gehen würde, um Cara kennenzulernen: "Ja, wenn sie sich so ein Gespräch ergibt, dann nimmt man das auch in Angriff, aber man möchte ja auch niemanden belästigen. Man rennt ja nicht zu jedem und sagt ‘Hallo’. Ich bin auch nicht das typische Fangirl, aber ich freue mich natürlich, wenn sie da ist und möchte einen schönen Abend genießen."



