Sie ist so schön und noch dazu so erfolgreich! Für Sarah Lombardi (25) könnte es aktuell nicht besser laufen. Erst kürzlich feierte sie mit ihrem brandneuen Album "Zurück zu mir" ihr musikalisches Comeback. Seit wenigen Wochen flimmert außerdem ihre gleichnamige Doku-Soap über die deutschen Mattscheiben. Auch mit einem veränderten Look verzauberte die Mutter des kleinen Alessio (2) ihre Fans. Tatkräftige Unterstützung für ihren Neuanfang erhielt die brünette Beauty nicht nur von ihrem Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25), sondern auch von ihrer Mama Sonja Strano und ihrer Oma Carmela Strano. Bei Letzterer bedankte sich Sarah jetzt mit einem rührenden Post.

Mehr als 800.000 Followern auf Instagram gewährt die 25-Jährige einen Einblick in ihren Alltag und ihre Gefühlswelt. Die wichtigste Rolle in ihrem Leben nimmt dabei ihre Familie ein. Besonders zu ihrer "Nonnina" blickt sie auf. Kürzlich teilte die "Genau hier"-Interpretin einen gemeinsamen Schnappschuss, den sie mit einem rührenden Statement versah. "Ohne dich wären so viele Dinge niemals möglich. Du bist immer da, wenn man Hilfe braucht, hörst immer zu und hast die meiste Erfahrung. Du hast mich immer lieb, auch wenn ich oft gestresst bin und du es abbekommst", lauteten die Zeilen. Wenn da die Oma mal nicht dahinschmilzt – vorausgesetzt, sie hat Instagram.

Auch ihr einstiger Liebster Pietro schwimmt gerade auf der absoluten Erfolgswelle. Sein Sommerhit "Phänomenal" schießt völlig durch die Decke. Bei iTunes rutschte er längst auf Platz eins und auf YouTube knackte er sogar die Zwei-Millionen-Marke. Auch Sarah und Alessio lieben den Song.

Andreas Rentz / Getty Images Sarah Lombardi beim Echo Award 2018

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei den About You Awards 2018 in München

Hannes Magerstaedt/Getty Images Sarah Lombardi beim "Fack Ju Göhte"-Musical in München

