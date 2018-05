Landet Pietro Lombardi (25) hier den nächsten großen Sommerhit? Schon im vergangenen Jahr schaffte es der DSDS-Sieger von 2011 zusammen mit Rapper Kay One (33), mit "Señorita" einen echten Ohrwurm an den Start zu bringen. Mit seiner neuen Single kann der Kappenträger vielleicht sogar an diesen Mega-Erfolg anknüpfen. Zumindest sein Videoclip geht bereits durch die Decke und wird von seinen Fans gefeiert!

Mit "Phänomenal" stürmt Pietro gerade die Trendcharts bei Youtube. Am Montag knackt der Ex von Sarah Lombardi (25) die Zwei-Millionen-Marke auf der Videoplattform. Was für ein Erfolg! Erst am Freitag ging der Song samt Musikvideo online, schon jetzt scheint sein neuer Hit zu boomen! Besonders über den Inhalt des über drei Minuten langen Clips wird diskutiert: Hier tanzt Pietro innig mit einer heißen Brünetten, es werden intensive Blicke ausgetauscht. Kein Wunder, dass da sogar spekuliert wird, ob bei dem Sänger und seiner Statistin etwa mehr geht.

Übrigens: Pietros und Kays Sommerhit "Señorita" hat inzwischen bereits über 94 Millionen Aufrufe. Ob "Phänomenal" diese phänomenale Marke knacken kann?

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi beim "Let's Dance"-Finale 2017

Musikvideo: "Pietro Lombardi" mit "Phänomenal" Pietro Lombardi in seinem Musikvideo zu "Phänomenal"

Facebook / Kay One Pietro Lombardi und Kay One beim Videodreh auf Mallorca

