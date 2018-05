Sie ist ein Fan der ersten Stunde! Judith Williams (45) tanzt in der diesjährigen Staffel von Let's Dance mit Profi Erich Klann (31) über das Show-Parkett. Mittlerweile hat es die Unternehmerin sogar bis ins Halbfinale geschafft. Bei so viel Engagement wundert es nicht, dass die Teilnahme an dem RTL-Format für den Die Höhle der Löwen-Star etwas Besonderes ist: Judith wollte bereits seit der ersten Staffel bei "Let's Dance" mitmachen!

Dass die 46-Jährige diesen Wunsch tatsächlich schon so lange verfolgt, verriet die TV-Beauty gegenüber Promiflash im März 2017 auf der GLOW in Dortmund: "2006, am 3. April, saß ich zu Hause auf der Couch und hab Nazan Eckes (42) und Hape Kerkeling (53) gesehen, und ich war in Flammen." In dem Moment habe sie gewusst, dass es ihre Show sei und dass sie irgendwann ein Teil der Sendung sein wolle.

Zwölf Jahre später, am 9. März 2018, war es dann endlich soweit: In der elften Ausgabe des RTL-Quotenhits "Let's Dance" durfte Judith endlich ihr Tanzbein schwingen. Eine große Sache für die Unternehmerin – dementsprechend aufgeregt war sie vor ihrem ersten Auftritt. "Ich stand hinter den Kulissen und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich dachte: Judith, reiß dich jetzt zusammen." Das tat sie auch: In der Auftaktsendung bekam sie mit 21 Punkten die höchste Bewertung von allen Kandidaten.

Lukas Schulze / Freier Fotograf / Getty Images Judith Williams in der Auftaktsendung von "Let's Dance"

Lukas Schulze / Freier Fotograf / Getty Images Charlotte Würdig und Judith Williams mit ihren Tanzpartnern bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Judith Williams beim Deutschen Fernsehpreis 2017

