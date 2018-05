Die Quoten von This Is Us waren leider zu schlecht! Dabei fing alles so vielversprechend an: Vergangenes Jahr nahm ProSieben die Dramaserie ins Programm und bewarb das emotionale Format mit einer großangelegten Werbekampagne. Der Sender versprach den Zuschauern, dass die Show sie zu Tränen rühren würde. Doch das Fernsehpublikum war anderer Meinung – "This Is Us" wurde in Deutschland zu keinem Hit. Nun zieht die Münchener Sendeanstalt die Reißleine und schmeißt die Serie nach einer Staffel aus dem Programm!

Das berichtet aktuell das Presseportal. Trotzdem können die (übriggebliebenen) Fans die dritte Staffel von "This Is Us" im deutschen TV schauen: Ab dem 16. Juli läuft das Format immer montags um 20:15 Uhr auf sixx – das bestätigte der Sender via Twitter. Die kommende zweite Staffel mit den Darstellern Justin Hartley (41), Chrissy Metz (37), Sterling K. Brown (42), Mandy Moore (34) und Milo Ventimiglia (40) umfasst insgesamt 18 Folgen. Und es gibt noch ein weiteres Bonbon. Die Episoden werden nach der Ausstrahlung im TV noch 35 Tage online abrufbar sein.

In den USA ist die Sendung auf NBC erfolgreicher: Noch vor dem Finale der ersten Staffel wurden zwei weitere Seasons in Auftrag gegeben. Außerdem gewann die Dramedy mehrere Preise unter anderem mehrere Golden Globes und Emmy Awards. Seid ihr Fans von "This Is Us"? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Die Hauptdarsteller der US-Serie "This Is Us"

John Sciulli / Freier Fotograf / Getty Images Der "This Is Us"-Cast mit ihren SAG-Awards

Instagram / mandymooremm "This Is Us"-Cast: Milo, Chris, Chrissy, Justin, Susan, Mandy & Sterling (v.l.)

