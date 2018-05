Kim Kardashian (37) als Verona Pooth-Double? Die Reality-Darstellerin erfindet sich gerne mal neu. Vor allem ihre Frisuren wechselt die Dreifachmama ständig. Jetzt hat sie sich aber etwas ganz Besonderes überlegt: Sie wollte aussehen wie Prinzessin Jasmin aus dem Disney-Klassiker "Aladdin". Am Ende ihrer Verwandlung erinnert die Kurven-Queen allerdings weniger an Jasmin und stattdessen viel mehr an jemand ganz anderen: Sie sieht aus wie Verona Pooth (50)!



